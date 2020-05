Dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote is klaar voor heropening: ‘We moeten wel’

video Kaboem! Explosie verwoest schuur van Cailean (20) in Steenwijk, ‘ik sleutel voortaan buiten aan scooters’

19 mei Cailean Bolle liep maandagavond bij een explosie in zijn schuur brandwonden op aan zijn arm. Een vriend van hem heeft brandwonden aan zijn benen. ,,Als we aan de andere kant van de schuur hadden gestaan, waren we er veel erger aan toe geweest.”