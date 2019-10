Dijkruiters willen niet verhuizen van Blankenham naar Blokzijl

De Dijkruiters staan niet negatief tegenover een verhuizing van de club binnen Blankenham, benadrukt voorzitter Bergsma. ,,Wij snappen dat het erg goed is voor de leefbaarheid en het verenigingsleven in Blankenham dat er eindelijk weer woningen worden gebouwd en daarvoor willen wij best plaats maken, maar dan moet daar wel een goede locatie in Blankenham tegenover staan.”