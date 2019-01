Directeur Meppeler schouwburg kiest voor Frankrijk: ‘Ik vertrek’

Dat heeft ze het college van burgemeester en wethouders van Meppel laten weten. Ze wil over enkele maanden de leiding over het theater overdragen. Dit betekent dat zij het lopende seizoen en de programmering voor 2019 en 2020 nog kan afronden.

Kaastra heeft dan acht seizoenen in Schouwburg Ogterop gewerkt en was in totaal ruim 25 jaar werkzaam in de theatersector. ‘Het wordt tijd voor iets heel anders', laat ze weten. ‘Meppel heeft een schouwburg om te koesteren met een rijke traditie van meer dan 150 jaar. Het was bijzonder en eervol om hier een bijdrage aan te mogen leveren. Ik kijk met dankbaarheid en trots terug op die acht jaar’.