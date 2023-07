Directeur wordt ontslagen, maar rechter draait dat besluit terug: ‘Ik zat machteloos op de bank’

Flevo Boys stunt en doet uitsteken­de zaken, zorgen nemen toe voor Olde Veste en VVOG haalt opgelucht adem

Wie bij aanvang van deze speeldag had gezegd dat Flevo Boys Eemdijk met ruime cijfers zou gaan verslaan, was ongetwijfeld voor gek verklaard. Maar de ploeg uit Emmeloord won toch écht met 5-2 en deed daarmee goede zaken in de strijd tegen degradatie. Ook VVOG kan terugkijken op een meer dan geslaagde middag, terwijl voor d’Olde Veste’54 de zorgen flink toenemen na het thuisduel met SDV Barneveld.