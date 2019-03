Dirigent gospelkoor Zwartsluis stapt per direct op na geschil over contract

videoGospelkoor Singers of the Light uit Zwartsluis zit plotsklaps zonder muzikaal leider. Deze week is dirigent Jan Bode uit Tollebeek per direct vertrokken. Het voor zondagavond in de gereformeerde kerk geplande concert kan daarom niet doorgaan.

,,Ik zit niet meer op één lijn met het bestuur. We konden het niet eens worden over dingen in het contract. Het bestuur heeft dat woensdag met de leden besproken en die zijn achter het bestuur gaan staan. Dan houdt het op voor mij’’, zegt Bode, die sinds september 2012 het dirigeerstokje hanteerde. Op details wil hij niet ingaan. ,,Ik heb geen zin in moddergooien. Het is een groep hele fijne mensen, dat verdienen ze niet.’’

Diep dal

Volgens Bode, werkzaam bij zorggroep Oude en Nieuwe Land als coördinator catering voor de Talma Hof, Hof van Smeden en Wittesteijn in Emmeloord, heeft hij in de afgelopen jaren het uit onderveer dertig leden bestaande gospelkoor ‘uit een diep dal getrokken’.

Jan Bode, zoon van de in 1990 overleden vermaarde dirigent Frits Bode van het Urker Mannenkoor, geeft aan dat het juist goed ging met Singers of the Light. ,,Ik hoop dat ze een goede opvolger weten te vinden.’’ Bode is ook nog dirigent van gospelkoor Reflections in zijn woonplaats Tollebeek en het bewonerskoor van de Talmahof. ,,Ik kijk wel wat ver nu verder op mijn pad komt.’’ Hij zegt, in tegenstelling tot zijn vader die tal van mannenkoren leidde, een voorliefde te hebben voor gemengde koren.

Quote Ik heb geen zin in moddergooi­en. Het is een groep hele fijne mensen, dat verdienen ze niet. Jan Bode, opgestapte dirigent gospelkoor Zwartsluis

