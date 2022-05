Distributeur Alliance vertrekt uit Meppel, 210 banen verdwijnen: ‘Liefst nemen we iedereen mee naar Veghel’

Alliance Healthcare, een bedrijf in opslag en distributie van farmaceutische producten, gaat Meppel verlaten. Het bedrijf vestigt zich in Veghel bij het hoofdkantoor. Daarmee verdwijnen er 210 banen uit Meppel. ,,Het liefst nemen we iedereen mee naar Veghel”, zegt bedrijfswoordvoerder Wilko Thijssen.

De verhuizing is noodzakelijk omdat er een compleet nieuw en duurzaam distributiecentrum wordt gebouwd in Veghel. Hier wordt de distributie verzorgd van medicijnen en medische hulpmiddelen naar openbare en poliklinische apotheken, ziekenhuisapotheken en apotheekhoudende huisartsen. Ook andere diensten, zoals het centraal verwerken van recepten en het ompakken en labelen van geïmporteerde medicijnen, verhuizen naar Veghel.

Directeur Kalman Petro: ,,De markt voor de distributie van farmaceutische producten is sterk in beweging. Klantenwensen veranderen voortdurend en als gevolg hiervan zoeken wij naar operationele verbeteringen om onze dienstverlening hierop aan te laten sluiten en duurzame groei te realiseren voor onze medewerkers, klanten en patiënten.”

Duurzaamheidsslag

Door het grootste deel van de activiteiten op één locatie te concentreren, kan het bedrijf ook een duurzaamheidsslag maken. Petro: ,,We kunnen gerichter automatiseren en optimaliseren, we creëeren ruimte voor groei en flexibiliteit en kunnen we onze services gewoonweg beter en sneller afstemmen op veranderingen in de markt. Met de stap naar één centrale Alliance Healthcare operatie zijn we klaar voor de toekomst”.

De verhuizing vindt plaats in 2024, als het nieuwe distributiecentrum gereed is. Dit betekent dat in Meppel 210 banen gaan verhuizen. Woordvoerder Wilko Thijssen wil benadrukken dat deze banen niet verdwijnen: ,,We hebben alle collega’s uitgenodigd om mee te verhuizen van Meppel naar Veghel. Dat is ver weg. We hebben er begrip voor dat er mensen zijn die zeggen dat dit hen niet gaat vanwege privéomstandigheden. Zeker als je gesetteld bent in Meppel, snappen we dat. Maar in principe willen we iedereen meenemen.”

Sociaal plan

Petro heeft de medewerkers persoonlijk op de hoogte gebracht van het besluit. Werknemers die besluiten niet mee te verhuizen naar Veghel, krijgen volgens Thijssen een sociaal plan om hen naar een andere baan te begeleiden. ,,We begeleiden de werknemers die willen verhuizen in de zoektocht naar een nieuwe woning, maar we zorgen ook voor de mensen die niet mee gaan. We willen een transparant bedrijf zijn. Daarom hebben we iedereen nu al op de hoogte gebracht van dit besluit, zodat mensen hier goed over kunnen nadenken en zich kunnen voorbereiden.”

Van de chauffeurs blijven er 55 in Meppel. Spits, leverancier van de MediRol (een rol met medicijnzakjes), blijft gevestigd in Apeldoorn. Het hoofdkantoor van Alcura, verantwoordelijk voor de coördinatie van medische hulpmiddelen en zorgprogramma’s, blijft in Meppel. De verhuizing van Alliance Healthcare heeft geen betrekking op personeel in deze bedrijfsonderdelen.

