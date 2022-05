Het hing al even in de lucht, nadat bekend werd dat SGP met ChristenUnie en CDA spraken over de vorming van een college. Brinkman werd voor de verkiezingen door haar partij al naar voren geschoven als wethouderskandidaat. Ze was twaalf jaar raadslid en kreeg daarvoor tijdens de raadsvergadering een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.