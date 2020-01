Dit is de grootste voor gewoon publiek toegankelijke telescoop van Nederland: dichtbij de sterren in Ossenzijl

Tweede etappe Olympia’s Tour laat wielren­ners door heel Steenwij­ker­land razen

24 januari De tweede etappe van de meerdaagse wielerwedstrijd Olympia’s Tour heeft start en finish op vrijdag 20 maart in de gemeente Steenwijkerland. De finishlijn wordt getrokken in Steenwijkerwold. De start en de presentatie van de teams vinden plaats in de haven van Blokzijl.