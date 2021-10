Dit is ‘het weervrouwtje van Rouveen’; ‘Kleine moeite om iedere dag regenstand door te geven’

In de tuin laat Dunnink het regenopvang-tonnetje zien dat het Koninklijk Nederlands Meteorologische Instituut aan haar heeft gegeven. Het kleine reservoir is voorzien van een trechter die elke gevallen druppel gevallen regenwater zorgvuldig opvangt. Elke ochtend kijkt de Rouveense of er water in het tonnetje zit en schenkt dat dan zorgvuldig in een watermeter. Haar gegevens stuurt ze digitaal door. Samen met de regenwater-gegevens van tientallen andere meetstations verspreid over het land krijgt het KNMI een goed beeld van de gevallen neerslag.