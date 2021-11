Dit is hoe de boot voor asielzoekers in Meppel er vanbinnen uitziet: ‘Verveling is ook niet iets wat mensen zelf willen’

Heutbouw in Genemuiden hoopt dat 100 geschonken bomen meer dan 100 jaar meegaan

Bij de Johannes Calvijnschool in Genemuiden is woensdag 10 november de eerste boom van Heutbouw uit Genemuiden geplant. Omdat het bouwbedrijf meer dan 100 jaar bestaat, schenkt het 100 bomen aan de Genemuider gemeenschap. Ook bij de andere basisscholen in Genemuiden en Kamperzeedijk werd woensdag op Nationale Boomfeestdag een boom geplant.

