Dit is hoe rieten daken in Overijssel behouden moeten blijven

Orgelcon­cer­ten Genemuiden in de huiskamer via livestream

3 mei Orgelliefhebbers niet getreurd. De concerten op het Zwier van Dijk-orgel in de Grote- of Sint Nicolaaskerk in Genemuiden worden bij u in de huiskamer gebracht. Ze worden uitgezonden YouTubekanaal van het orgelcomité.