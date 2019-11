Dit jaar nog duidelijkheid over stadsstrand Vollenhove

Wie worden de beste ondernemer en beste starter van 2019 in de regio Zwolle?

14:45 Drie ondernemers zijn in de race om de titel voor beste ondernemer van 2019 in de regio Zwolle in de wacht te slepen. Ook drie beginnende ondernemers maken kans op een prijs, namelijk die voor beste starter. De komende twee weken kan worden gestemd.