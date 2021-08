Dit stel uit Kalenberg ruilt druk recreatiebedrijf in voor supermarktje, benzinepomp en lunchroom in Zweden

In de gesprekken met de gemeente en een aannemer worden Jacoline (55) en Jurjen (58) Rienmeijer geholpen door vrienden die er al langer wonen. Zweedse les volgen ze al geruime tijd. Jacoline: ,,Het is best een lastige taal, maar het gaat steeds beter, vooral het verstaan. Maar Zweeds praten is een stuk lastiger. Gelukkig verstaat en praat iedereen Engels. Nee, we zijn niet bang voor die taferelen die je wel eens op televisie ziet.’’