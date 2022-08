Dit was het corso van Vollenhove, met als grote winnaar een gecrasht ruimteschip

Met video Hoe beoordeel je het wereldbe­roem­de corso in Vollenhove? Jurylid Paul neemt ons mee: ‘Indrukwek­kend’

Elf wagens met honderdduizenden dahlia's, in de vorm een stier, wielrenner of neergestort ruimteschip: zaterdagmiddag barstte het corso weer volle bak los in Vollenhove. Maar hoe beoordeel je al die kleurrijke wagens? En wie komt er als winnaar uit de bus? De Stentor loopt mee met jurylid Paul Bastiaansen. ,,Het is intensief.”

12:22