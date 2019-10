DNA-onderzoek moet bewijzen of kinderen Ruinerwold echt van Gerrit Jan van D. zijn

Berg restafval moet kleiner in deze regio: hoe zit dat in jouw gemeente?

19:31 Het huishoudelijk restafval in veel gemeenten in deze regio is veel te hoog. Waar het streven honderd kilo per inwoner is, ligt het landelijke gemiddelde op dit moment op 151 kilo. Op de Noord-Veluwe komen veel gemeenten zelfs boven de 200 kilo uit.