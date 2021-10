Dochter wil af van ‘illegaal’ chalet in tuin overleden vader in Giethoorn (en van de schoonmaakster)

In de grond verankerd

Volgens de vader van de bewoonster mag het chalet er wel staan. Reden: het gevaarte staat op wielen en is verplaatsbaar. ,,Want een verplaatsbaar chalet, of stacaravan op wielen is geen bouwwerk of een gebouw’’, zei de vader tegen staatsraad Minderhoud,’alleen als het chalet direct en duurzaam met de bodem verbonden is, kan je het een gebouw noemen. Maar het chalet staat op rubber wielen en is verder nergens duurzaam in de grond verankerd of er mee verbonden.’’