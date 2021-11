Dochters van oud-beheerder Oord openen gerenoveerde gemalen in Scheerwolde

Met vrijwilli­ge speurders sneller zicht op snackende wolf in Overijssel? ‘Het is een begin’

,,Hoe succesvol het zal zijn weten we nog niet, maar het is in elk geval een begin”, zegt Hans van Beuzekom van landbouworganisatie LTO over de maatregelen tegen wolvenoverlast die de provincie Overijssel gisteren aankondigde. Daaronder: het opleiden van twaalf vrijwillige wolvenspeurders en het beschikbaar stellen van noodafrastering aan veehouders in gebieden waar de wolf zich tegoed doet aan schapen.

