Documentairemaker Geertjan Lassche legt verhaal vast van laatste getuigen bevrijding Rouveen

KAMPS DOET RECHT De lol van het fikkie stoken is er voor deze man wel af, als de inspec­teurs ijzer tussen zijn hout zien

30 augustus Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over handelen in strijd met stookontheffing.