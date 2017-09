Dode mannen in gracht in Giethoorn zijn Poolse arbeiders

Kamerlid Carla Dik-Faber op Prinsjesdag in Staphorster klederdracht

11:31 Staphorst is goed vertegenwoordigd deze Prinsjesdag. Langs de route zijn het de Staphorster dames in klederdracht, in de Ridderzaal gebeurt dat door ChristenUnie-kamerlid Carla Dik-Faber in een pakje van Staphorster klederdracht.