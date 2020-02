‘Doe ons een pannakooi’, zo geven kinderen uit Hasselt aan in enquête over bewegen in Zwartewaterland

Kinderen in Hasselt willen graag voetballen in een pannakooi. Een plek hebben ze ook al op het oog, in de buurt van hun basisschool De Driemaster. Hun grote wens hebben ze kenbaar gemaakt in een enquête van de gemeente Zwartewaterland.