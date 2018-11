Doelpunten scoren, en dan met korting naar musical All Stars in Steenwijker theater

Eén doelpunt is 5% korting op een kaartje, twee doelpunten 10% korting, drie doelpunten 15% tot een maximum van tien doelpunten met 50 % korting. Vijf voetbalteams zijn door het theater uitverkozen om mee te doen aan de actie. Dat zijn de eerste teams van d’Olde Veste, SV GiethoornSE, De Blesse, Steenwijker Boys zaterdag en het vrouwenteam van Steenwijkerwold. Van ieder team is een thuiswedstrijd aangewezen waarbij het aantal gescoorde doelpunten de korting bepaalt. ,,Hoe meer doelpunten hoe hoger de korting’’, aldus een woordvoerster van het theater. Het vrouwenteam van Steenwijkerwold, dat tot nu toe in zes wedstrijden tien keer scoorde, heeft de primeur op zaterdag 17 november in de thuiswedstrijd tegen hooggeplaatste FC Meppel/Alcides. In de weekeinden daarna volgen de andere teams.

Met deze doelpuntenactie wil De Meenthe het theater dichtbij de inwoners brengen. ,,De musical All Stars is hier erg geschikt voor. Het is een toegankelijke voorstelling die leuk is voor mannen, vrouwen en jongeren’’, zo laat het theater weten. De musical All Stars is een vervolg op de succesvolle televisieserie en film over het voetbalteam Swiftboys 8 en is 17 en 18 december in De Meenthe te zien.