Doodsbange medewerkster tankstation in Steenwijk geeft geld aan overvaller: ‘Straks hebben mijn kinderen geen ouders meer’

Tienduizen­den euro's schade in Oost-Nederland ondanks vuurwerk­ver­bod: 'Dít is het probleem'

19 januari Ondanks het vuurwerkverbod hebben gemeenten nog tienduizenden euro’s schade door de jaarwisseling. De helft van de gemeenten in deze regio heeft evenveel of meer vuurwerkschade dan in voorgaande jaren. De vuurwerkbranche is duidelijk: ,,Dit toont aan waar de problematiek zit.”