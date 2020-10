Door brand gedupeerde hondenfokker uit Hasselt krijgt steun van Thirza en Kalijn: ‘We zagen het verdriet’

Twaalf honden zijn omgekomen in de vuurzee. Enkele dieren konden worden gered, maar Visscher - hij is al jaren een bekende fokker van het ras Friese Stabij - is zwaar gedupeerd door de brand. Niet alleen zijn de met liefde gefokte honden omgekomen. Ook de schuur, een voormalige stal aan de Havezatheweg uit de tijd dat Visscher nog veehouder was, is verloren gegaan. Door adequaat optreden van de brandweer is het woonhuis gespaard gebleven.