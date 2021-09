‘Door corona is het geen gemakkelijke tijd om te starten als burgemeester’, concludeert Jan ten Kate na zijn eerste honderd dagen in Staphorst

Jan ten Kate zegt goed te zijn ontvangen in Staphorst. Hij is al veel onderweg in de gemeente. Maar voegt er gelijk aan toe: ,,Door corona is het geen gemakkelijke tijd om te starten als burgemeester.’’ En dan wijzen de nieuwste cijfers van het RIVM uit dat Staphorst met een vaccinatiegraad van 44 procent de een-na-laatste is van alle Nederlandse gemeenten. Ten Kate valt hierover geen mening te ontlokken. Zegt er ook niet nonchalant over te doen. ,,Het is een gegeven, maar ik praat niet in termen van goed of slecht, want dan oordeel ik over een bepaald deel van de bevolking.’’