Door de coronapandemie heeft Hasseltse kleuterjuf alle tijd om herinneringen vast te leggen in een boek

Een arm om iemands schouder. Die rol wil Jan ten Kate vervullen als nieuwe burgemees­ter van Staphorst

7 april Meer dan 200 appjes, een onophoudelijk rinkelende telefoon. De felicitaties stroomden binnen bij Jan ten Kate, nadat zijn naam bekend was gemaakt als nieuwe burgemeester van Staphorst. ,,Ho, ho”, klinkt het aan de keukentafel van zijn riante boerderij in het buitengebied van Koekange. ,,Het is een aanbeveling van de raad. Ik moet nog worden benoemd door de Kroon. Het is vaak een formaliteit, maar toch…”