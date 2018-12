Door speciale rijplaten kunnen scootmobielers veilig over wildroosters in paden bij Vollenhove

Op verzoek van de belangenvereniging zijn de roosters in het Zeeggienpad aangepast en voorzien van speciale rijplaten. ,,Het ziet er veelbelovend uit’’, laat secretaris Gesina Zweistra-de Oude weten. De BVVS had van een lid te horen gekregen dat de wildroosters in de fietspaden rondom Vollenhove vervelende obstakels kunnen zijn om wandelend, fietsend of met een scootmobiel te nemen. ,,Vooral ouderen ervaren dit als een risicovolle onderneming. Hij opperde het idee om seizoensgebonden kunststof rijplaten aan te schaffen voor de wildroosters. Wanneer de weidegebieden niet door vee gebruikt worden, zoals in de winterperiode, zouden deze ingezet kunnen worden’’, aldus Zweistra. Dat idee is door de BVVS neergelegd bij de gemeente Steenwijkerland, die daarop heeft gereageerd met de proef.