Dorpsbelang kwaad omdat gemeente toch zonnepark wil in Wanneperveen: ‘Het wordt gewoon doorgedrukt’

Vollenhove geniet van dahliafes­ti­val: 'Maar er gaat niets boven een rijdend corso'

29 augustus De bouwers begroeten elkaar met ‘highfives’ en ‘boksen’, gehuld in hun speciale T-shirts met het embleem van Stark Wark. Een van de elf groepen die corsowagens hebben gebouwd voor het Dahliafestival in het hart van Vollenhove. Niet zo'n groot spektakel als het corso dat - tot corona kwam - op 'de kleurrijkste dag van het jaar’ traditiegetrouw door het stadje trekt op de laatste zaterdag van augustus, met dertig- tot veertigduizend bezoekers. ,,Maar wel mooi dat dit festival er nu is. Iedereen had zin om weer wat te doen’’, vertelt Stark Wark-voorzitter Tom van Bruggen enthousiast.