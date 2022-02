Dorpsgracht Giethoorn weer vrij na blokkade door omgewaaide boom: ‘Dat is van levensbelang’

Een omgewaaide boom die de dorpsgracht van Giethoorn versperde is weggehaald. De boomstammen blokkade vormde een probleem voor de brandweer als die met de blusboot in actie zou moeten komen.

De brandweer in Giethoorn heeft naast de gebruikelijke wagens ook een speciale blusboot. ,,In Giethoorn kunnen we niet overal komen met de auto’s, in ieder geval niet snel genoeg’’, vertelt Jan Wittenberg, woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland. ,,Vandaar ligt in Giethoorn ook een brandweerboot in de kazerne in het botenhuis.’’

Tijdens de storm waaide een van de bomen al over de naastgelegen Kerkweg. Later kwam daar nog een boom bij die de gracht versperde. ,,Omdat er zoveel regen is gevallen is de bodem verzadigt van water. Met wat wind gaan de bomen dan eerder om dan wanneer het mooi droog is.’’

Door de nattigheid is de waterkant drassig geworden en staan de bomen minder stevig in de grond. De brandweer houdt de gracht daarom nauwlettend in de gaten, legt Wittenberg uit. ,,Zodra er een melding is dat er een boom de dorpsgracht verspert gaan we daar naartoe.’’ Door de blokkade van de gracht zou het voor de brandweer moeilijk worden om de boot in te zetten in geval van brand. ,,Dat is natuurlijk wel van levensbelang.’’

De brandweer van Giethoorn kwam zondag in actie om de dorpsgracht vrij te maken. Met behulp van de lier die op brandweerwagen zit konden de boomstam worden verwijderd.