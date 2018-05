Dorpsgracht in Giethoorn beschoeid met plastic: 'Herstel, kunststof'

Natuurlijk, toen het deze winter begon te vriezen kneep wethouder Douwe Oosterveen van de gemeente Steenwijkerland hem wel even. Want ja, het project om de houten beschoeiing in de Dorpsgracht van Giethoorn te vervangen voor een kunststoffen afrastering zorgden bij de aanleg voor nogal wat rumoer.

Het zou de ijsvorming immers in de weg staan en een strenge winter zonder dat er in Giethoorn geschaatst kan worden, is ondenkbaar. ,,Eerlijk is eerlijk, mensen van de gemeente hebben toen het vroor dagelijks gemonitord of het ijs groeide", zegt Oosterveen. ,,We zagen toen dat er wel ijs aan de beschoeiing vast kwam te zitten, maar dat het juist bij de houten palen bij de bruggetjes niet lukte. Dat zit wel goed, dacht ik toen. Maar inderdaad, als bestuurder denk je altijd in scenario's. En in het geval dat iets wel of niet lukt. Dit pakt goed uit, maar daar waren we al van overtuigd."

Kunststof

Het project om de beschoeiing van de Dorpsgracht te vervangen is woensdagochtend met een boottocht afgerond. De eerste fase althans, waarbij zo'n 3,7 kilometer scheiding tussen tuin en water is vervangen. Nieuwe schotten, en de houten paalkoppen zijn nu van plastic. ,,Kunststof", verbetert Oosterveen, aangezien beide termen weleens onterecht als synoniem van elkaar worden gebruikt. ,,Door nu over een afstand van 3.600 meter kunststof te gebruiken, voorkomen we dat 200.000 kilogram wordt verbrand. Duurzaam dus." Onder water zijn de palen overigens weer gewoon van hout. ,,Dat komt omdat houtrot ontstaat óp de waterlijn. Vandaar dat daar voor kunststof is gekozen."

Duurder