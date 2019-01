Dorpshuis in Blankenham blijft open dankzij vrijwilligers

Het doemscenario voor het dorp is sluiting van De Skulpe. ,,Daar wil ik niet een denken’’, zegt Karin Hakvoort, secretaresse van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham. ,,Want dat zal ook het einde voor veel verenigingen betekenen. Die zijn voor hun activiteiten volledig afhankelijk van het dorpshuis.’’ Voorlopig houden ze de tent draaiende met vrijwilligers. En ondertussen gloort er hoop dat in de loop van het jaar toch een nieuwe beheerder aangesteld kan worden. Er is inmiddels contact met een gegadigde.

Dak vernieuwd

,,Wat wij hebben te bieden? Een prachtig dorp en een mooi dorpshuis. Het dak is net vernieuwd waardoor het gebouw beter geïsoleerd is, de toiletten zijn opnieuw betegeld en de keukenvloer is aangepast. Bijna iedere avond is er wat te doen, het is ook de snackbar van het dorp en op zondag zit de voetbalclub hier. Ja, in onze ogen kun je er een redelijke boterham mee verdienen. Degene die het gebouw beheert krijgt bovendien een grote mate van vrijheid met bijvoorbeeld het verzorgen van feestjes en catering. Blankenham ligt aan een drukke route voor fietsers en motorrijders, dat kan vooral in de zomermaanden klandizie opleveren’’, sommen Hakvoort en Donker de mogelijkheden op.

Beslommeringen

Johan de Leeuw zegt dat hij en zijn vrouw De Skulpe tien jaar met heel veel plezier hebben gerund en zelfs zijn verhuisd vanuit de Noordoostpolder naar Blankenham. Het stel is gestopt omdat ze ook nog andere zakelijke beslommeringen hebben, zoals de kringloopwinkel in Emmeloord, werk als kok en uitzendwerkzaamheden in de horeca. ,,Ik ben de vijftig gepasseerd. Zeven dagen in de week bezig zijn is nu wel mooi geweest.’’

Even schrikken

Helemaal onverwacht kwam het vertrek van het beheerdersechtpaar niet voor het bestuur. ,,Het was al eens ter sprake geweest, maar toen ze het net voor de zomervakantie daadwerkelijk aankondigden was het toch wel even schrikken’’, aldus Hakvoort. ,,Voor ons het toen de vraag: hoe nu verder. We hebben een advertentie geplaatst maar daarop kwam geen enkele reactie. Met een geïnteresseerde inwoner uit het dorp hebben we gesprekken gevoerd, maar die haakte op het allerlaatste moment af. En toen kwam 14 december, de laatste dag van Ans en Johan, wel heel dicht bij.’’

Barcommissie

Het bestuur heeft vervolgens alle gebruikers van De Skulpe bijeen geroepen. Dat heeft ertoe geleid dat vrijwilligers nu het dorpshuis runnen. ,,Want iedereen is er wel van overtuigd dat De Skulpe open moet blijven’’, zegt Linda Donker, die namens het bestuur zitting heeft in de geformeerde barcommissie met Corrie Neeleman en Rijnie Donker.

Het drietal zorg voor onder meer de inkoop en het rooster voor de vrijwilligers. ,,Verenigingen zorgen dat er mensen zijn als ze gebruik maken van De Skulpe. En buiten de clubs om hebben zich vrijwilligers gemeld, die wel willen helpen als er een feestje is’’, zegt Karin Hakvoort. ,,Het moet nog een beetje vorm krijgen, maar voorlopig zijn we gered.’’

Begrip bij gemeente

Omdat met de huidige constructie niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving, heeft het bestuur overleg gevoerd met de gemeente Steenwijkerland. ,,Daar is begrip voor de moeilijke situatie waarin we nu verkeren’’, zegt Hakvoort. ,,De gemeente heeft ons de nodige tijd, bijvoorbeeld om bepaalde diploma’s te halen om het dorpshuis te mogen runnen.’’

Alles draait om het dorpshuis Wat zou Blankenham zijn zonderdorpshuis De Skulpe? Over die vraag hoeven Karin Hakvoort en Linda Donker nog geen seconde na te denken. ,,Alles in het dorp draait om het dorpshuis. Er zijn zeker veertien, vijftien verenigingen die er gebruik van maken.’’ Onder de voetballers in de regio is De Skulpe vooral bekend als het clubhuis van Voetbalvereniging Blankenham. Waar de voetballers zich omkleden en dan door het dorp naar het veld lopen, om na de wedstrijd terug te wandelen voor een verfrissende douche en een biertje. Maar het is ook de plek om samen te eten, een snack te halen en om een feestje te vieren. Er wordt gekaart, gebiljart en gedart, de damesgymgroep doet er hun oefeningen,muziekvereniging Opnieuw Verenigd oefent er iedere vrijdagavond en de toneelvereniging treedt er op. ,,Daar blijft weinig van over als De Skulpe zouden moeten sluiten.’’