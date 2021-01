Dorpshuizen in Steenwijkerland doen nog geen beroep op financiële steun, maar Blankenham overweegt het nu wel

Eddy Bilder loodste Zwartewa­ter­land door eerste coronagolf: ‘Heel wat kilo’s kwijtge­raakt’

31 december Zwartewaterland was tijdens de eerste golf een van de zwaarste door corona getroffen gemeenten. Er ging bijna geen dag voorbij zonder een of meerdere begrafenissen en tientallen inwoners zijn overleden. Burgemeester Eddy Bilder (56) blikt terug op de zwarte bladzijde in de geschiedenis van de gemeente aan de hand van eerder door hem gedane uitspraken. ,,Het was een rampjaar.”