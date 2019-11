Dorpsraad: ‘Vos’ ideale plek als huiskamer inwoners IJhorst

Volgens de Dorpsraad zit IJhorst dringend verlegen om een ontmoetingsplek. Vroeger was dat 't Vosje. Maar nadat Klaas en Marjo Vos er na 36 jaar mee ophielden konden de IJhorsters elkaar nergens meer treffen. Het pand stond ruim een jaar te koop stond, maar in juni nieuwe uitbaters en werd 't Vosje omgedoopt tot café-restaurant-zalencentrum Vos. Met hun komst ziet de Dorpsraad nieuwe kansen voor een nieuwe ontmoetingsplek. ,,Het is een geruststelling dat de zaak open blijft. We hebben een gesprek gehad met de nieuwe eigenaren. Samen met hen en de gemeente Staphorst gaan we kijken of een combinatie van hun café-restaurant met een huiskamerfunctie mogelijk is’’, zegt De Weerd. ,,Hoe het er precies uit moet gaan zien, dat weten we nog niet. We zitten we nog in een beginfase.”