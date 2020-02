Dorpsraad wil vuist maken namens inwoners Punthorst

Vechtsport­ga­la in Steenwijk kan ook zonder de populari­teit van Badr en Rico

23 februari Door de enorme publiciteit rond de gevechten tussen Badr Hari en Rico Verhoeven neemt de populariteit van vechtsporten rap toe in ons land. Vechtsportgala's liften hier vrolijk op mee. Alhoewel de Battle under The Tower in Steenwijk het toch aardig op eigen kracht doet, meent organisator Gerry Lubbelinkhof. ,,Hier hebben we al jaren een volle bak. VIP-ruimte en tribunes. Alles bij elkaar praat je dan toch gauw over zo'n 1300 bezoekers’’, zegt hij zaterdagavond in een volle Meenthe.