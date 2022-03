DOS’46 staat na verlies in noordelijke derby in kansloze positie in Korfbal League

Met deze slimme bril kan zorgperso­neel in Kampen ‘live’ met collega meekijken aan het bed

In woonzorgcentrum Margaretha in Kampen werken ze sinds een paar weken met slimme brillen. Verzorgenden kunnen zo op afstand exact zien waarmee hun collega’s bezig zijn en elkaar helpen. Op termijn gaan naar verwachting alle veertien zorglocaties van IJsselheem in de regio ermee werken. ,,Hiermee kunnen we de groeiende zorgvraag een stukje beter aan.’’

