Drama in Steenwijk: paard sterft tijdens reddingsactie van de brandweer

Staphorst stevent tot schrik van de gemeente­raad af op een tekort van 9 ton

5 oktober De financiële positie van de gemeente Staphorst is er in de loop van het jaar niet beter op geworden. Er werd rekening gehouden met een tekort van ruim 3 ton, maar dat bedrag is in rap tempo opgelopen richting de 9 ton. En daarbij is de jeugdzorg toch wel een hoofdpijndossier.