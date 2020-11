Drenkeling in Kalenberg? Brandweer staakt zoekactie, politie gaat morgenochtend verder

Kamps doet recht Man in scheiding glipt bij ex naar binnen ondanks huisverbod: ‘De knip zat niet op de deur’

18 november Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over het overtreden van een huisverbod tussen twee bijna gescheiden echtelieden.