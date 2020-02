Drie bomen wijken al dit voorjaar voor Knarrenhof in Hasselt

Wereldti­tel inzet bij vechtsport­ga­la in Steenwijk

20 februari Een wedstrijd met als inzet de wereldtitel in de klasse K1 moet het hoogtepunt worden van het vechtsportgala The Battle Under the Tower. Dat heeft zaterdagavond plaats in Rabotheater de Meenthe in Steenwijk en is toe aan de tiende editie.