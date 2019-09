Drie uur in de file op de A6, dan maar ‘chillen in een kruiwagen’

Video Tweester­ren­chef Martin Kruithof leert schoolkin­de­ren lesje ‘van plastic soep naar groenten­soep’

17:50 Als chefkok Martin Kruithof van tweesterrenrestaurant De Lindenhof in Giethoorn met zijn gasten in de sloep door het naastgelegen natuurgebied De Wieden vaart, kan hij zijn trots maar met moeite beteugelen. Toch maakt hij zich zorgen over al het afval wat hij op zijn tochten in het water en de rietranden tegenkomt. Daarom nam hij vanmorgen schoolkinderen mee op een afval-opruimtochtje.