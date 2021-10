Droge voeten in Meppel door krachtpatsergemaal Zenemuden: zeldzaam kijkje achter de schermen

Supermarkt­baas Marc en dochter Fleur overmeeste­ren overvaller in Tuk: ‘Hij had een pistool’

21 oktober ,,Ik greep zijn hand die in de kassa zat en zag toen in zijn andere hand een pistool.’’ Marc Hof van de Attent-supermarkt in Tuk overmeesterde gisteren een 15-jarige gewapende overvaller. Even daarvoor stond mede-eigenaar Alien Bisschop oog in oog met de dader.