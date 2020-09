Droge voeten op parkeerplaats voormalige rietopslag Ossenzijl

poll Huizenbouw op plek van boer die stopt: dé oplossing voor woningnood en stikstof­cri­sis?

4 september Het boerenlandschap kan er over tien jaar wel eens heel anders uit gaan zien. Per jaar stoppen 400 tot 600 boeren in Gelderland en Overijssel ermee. Dan moet je wat met de grond en boerderijen. Zet er huizen neer, zegt Gelders gedeputeerde Peter Drenth.