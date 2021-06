Dromen worden werkelijkheid op jeugdtoernooi SC Genemuiden

Het is een heerlijke voetbaldag op sportpark De Wetering. Eindelijk weer publiek langs de lijn, een volle tribune, het is goed weer voor een biertje op het ruime terras en Sportclub heeft voor deze eerste ‘normale’ voetbalzaterdag sinds lange tijd gelijk een paar klinkende namen gestrikt. Onder meer Ajax, FC Utrecht, FC Groningen, Vitesse en PEC Zwolle geven acte de présence op het toernooi. ,,Het was heel leuk en leerzaam. Je speelt tegen jongens van een BVO, die elke dag trainen en heel erg goed zijn aan de bal’’, geeft Thijs Schoemaker aan. ,, Het was zwaar, maar ik heb er vooral van genoten. En voetballen voor publiek is veel fijner’’, zegt Owen Pleijsier.

Gesprek van de dag

Het was in het team van Sportclub wel het gesprek van de dag, en ook thuis ging het regelmatig over het aanstaande toernooi. De organisatie van het toernooi heeft snel gehandeld na de versoepelingen van de coronamaatregelen, er staat een fraai deelnemersveld. En dan mogen de jongens van Sportclub, normaal acterend in de hoofdklasse of derde divisie, ook nog eens voetballen tegen Ajax. SC Genemuiden neemt brutaal de leiding tegen de Amsterdamse talenten. Na vijf minuten staat het 2-0 voor de jongens van Gert Beens. ,,Dat kunnen niet veel jongens zeggen’’, zegt Schoemaker vol bravoure. Ajax wint wel met 2-3.

Voor Schoemaker en Pleijsier is het droom die werkelijkheid wordt, spelen tegen hun favoriete club. ,,Het is de beste club, en daar mag jij dan tegen voetballen. Geweldig’’, merkt Pleijsier op. Bij Ajax staat Emre Unuvar, hij scoort in de 2-0 gewonnen finale tegen PEC Zwolle, tussen de lijnen. Dat is het jongere broertje van Naci Unuvar, een van de grote talenten en spelend voor Jong Ajax. De oudste Unuvar is er ook op De Wetering, hij heeft het druk met het uitdelen van handtekeningen.

Quote Dit vergeten ze nooit weer. Je speelt niet ieder jaar tegen vier, vijf profclubs, dat is wel iets speciaals natuurlijk Gert Beens, Trainer SC Genemuiden

Trotse trainer

SC Genemuiden speelt uiteindelijk om de vijfde plaats op het eigen toernooi. Na een rode kaart loopt Vitesse snel uit naar 0-4. Pleijsier knalt in de slotfase nog op de lat. ,,Jammer dat die er niet in ging.’’

Trainer Gert Beens is trots op zijn jongens. ,,Drie kleine nederlagen en winst tegen FC Emmen. Die laatste wedstrijd tel ik niet meer mee.’’ Dan zijn de knollen wel op bij de jongens van Sportclub. De clubs uit de eredivisie hebben deze dag ruime selecties tot hun beschikking, Beens moet het doen met veertien enthousiaste jongens. ,,Dit vergeten ze nooit weer. Je speelt niet ieder jaar tegen vier, vijf profclubs, dat is natuurlijk wel iets speciaals. Ze moesten aldoor volle bak gaan. Ze zullen goed slapen, ze zijn moe als een hond.’’ De jongens van Sportclub kunnen dan weer dromen, van een fijn optreden tegen Ajax bijvoorbeeld. Een droom die zaterdagmiddag waarheid werd.