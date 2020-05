Drugslab in villa Willemsoord was waarschijnlijk al enkele maanden in gebruik, bewoner villa (65) aangehouden

UpdateBij het onderzoek naar het drugslab in Willemsoord is zondagmiddag een 65-jarige man aangehouden. Hij is de bewoner van de villa, waar de politie een middelgroot drugslab aantrof.

De politie deed zondagmiddag een inval bij de woning aan de Ronde Blesse in Willemsoord. Daarbij werd een drugslab ontdekt. Volgens politiewoordvoerder Frank Brouwer gaat het om een middelgroot drugslab.

Arrestatieteam

De recherche kreeg informatie dat er mogelijk een drugslab was in de villa. De politie besloot daarop gelijk in te grijpen en met een arrestatieteam de woning binnen te vallen.

Quote Het lab was waarschijn­lijk al enkele maanden in gebruik Frank Brouwer, Politiewoordvoerder

,,Bij meldingen als deze is het gebruikelijk dat we samen met een arrestatieteam ter plekke gaan kijken”, stelt Brouwer. Hoe de politie precies aan de informatie over het lab kwam, kan hij in het belang van het onderzoek niet zeggen.

Enkele maanden in gebruik

In de villa werd een werkend drugslab aangetroffen. ,,Het lab was waarschijnlijk al enkele maanden in gebruik”, stelt Brouwer. Welke drugs er precies geproduceerd werden in het lab is nog niet duidelijk.

In het lab stonden chemicaliën en afvalstoffen, die op een later moment gedumpt hadden kunnen worden. De 65-jarige bewoner van de villa wordt verdacht van betrokkenheid bij het drugslab. De man is ingesloten voor verhoor.

Onderzoek

De politie onderzoekt of er nog meer mensen betrokken zijn bij het drugslab. Ook wordt nog onderzocht welke drugs werden geproduceerd en of er verbanden zijn met andere drugslabs.

De ontmanteling van het drugslab en het onderzoek zijn in volle gang. De politie verwacht zeker tot dinsdag bezig te zijn met de ontmanteling van het lab en het veilig stellen van sporen.