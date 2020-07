Drugspand Steenwijk drie maanden op slot

Steenwij­ker­weg in Willems­oord opgeknapt: enthousias­me over uiterlijk, twijfel over verkeers­vei­lig­heid

10:40 De Steenwijkerweg in Willemsoord heeft het afgelopen halfjaar een facelift ondergaan. Donderdag opende wethouder Marcel Scheringa de verkeersader door het koloniedorp. Drie aanwonenden zijn enthousiast over het nieuwe uiterlijk van de weg, maar twijfelen of de verkeersveiligheid daadwerkelijk verbeterd is.