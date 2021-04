Drukke drive-thru in Giethoorn bij afscheid van de twee huisartsen

Is er voor deze bronzen uil van duizend kilo in Steenwijk wél een plekje?

7 april De gemeente Steenwijkerland is in gesprek met het Maritiem Museum in Rotterdam over de plaatsing van een voormalig boegbeeld in de vorm van een bronzen uil, beter bekend als de This Owls Watches Ahead (TOWA). Het beeld dat al jaren in opslag ligt is gemaakt door Hildo Krop, de geboren en getogen kunstenaar uit Steenwijk.