Drukke start van de 'recyclekraam' in Nagele

Het inzamelen van nog herbruikbaar afval in de gemeente Noordoostpolder lijkt een schot in de roos; donderdagochtend stond de recyclekraam van afvalinzamelaar HVC opgesteld aan de Voorhof in Nagele. En het liep gelijk storm.

,,Boven verwachting'', moet projectleider Co Kuip van de HVC Groep rond kwart voor tien vaststellen als de kraam officieel drie kwartier geopend is. ,,Ik denk dat we nu toch al wel een stuk of dertig mensen hebben gehad.''

Op het gebied van recycling valt in de polder nog wel wat te winnen, blijkt uit onderzoek; iets van een kwart wat in de grijze restafvalcontainers belandt is ook daadwerkelijk restafval. De overige 75 procent valt in meerdere of mindere mate nog te recyclen, mits goed gesorteerd. En dus gaan de afgedankte metalen tuinstoelen van mevrouw Thea Wiersma vanochtend in de bak met het bordje 'metaal'. Ook andere dingen uit haar kofferbak worden door de medewerkers van de HCV Groep keurig verdeeld in de kratten op de recyclekraam. ,,Ik ben aan het opruimen'', verklaart ze haar komst naar de mobiele kraam vanochtend. En ja; dat is een uitkomst. ,,Anders bracht ik het wel naar de milieustraat in Emmeloord maar dit is iets makkelijker.''

Precies daar waar het om te doen is volgens Co Kuip; de afstand voor het afval verkleinen. Nou is het weer niet zo dat iedereen hier met aanhangwagens vol met bouwpuin langs kan komen, tempert hij al te hoge verwachtingen. ,,Het moet door één persoon te tillen zijn'', laat hij de grote katoenen tas zien die de eerste brengers vanochtend als presentje kregen. ,,Of het moet in deze tas passen.'' Mevrouw Wiersma was op het idee gekomen dankzij een flyer in de brievenbus. ,,En later kwam er nog eens iemand aan de deur om erover te vertellen.''

Allemaal het werk van de HCV Groep van Co Kuip die hoopt dat het project aanslaat. ,,Tot en met eind augustus staan we iedere donderdag van negen tot elf in Nagele en van één tot drie in Marknesse.'' Ondertussen rijden de auto's af en aan, en komt een enkele inwoner van Nagele zelfs te voet én met een tip langs. ,,Zorg ook voor een folder in het Pools'', weet Co Kuip van die tip. ,,Een goeie, gaan we over nadenken.'' De krat met ingezamelde apparaten is al gauw vol, en moet ongeveer als eerste naar de gereedstaande vrachtwagen worden gebracht om daarin te worden geleegd. Op basis van de reacties en uiteraard het ingezamelde afval wordt over een half jaar gekeken of het project daarna verlengd gaat worden. Mevrouw Wiersma komt in ieder geval volgende week weer, kondigt ze nu al aan. ,,Ik heb nog een heleboel om op te ruimen.‘’