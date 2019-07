Dubbel gevoel bij LTO over advies voor boeren na brand in Staphorst

Naar aanleiding van de neergeslagen roetdeeltjes na de brand zijn er uit voorzorg metingen verricht naar wat er aan gevaarlijke stoffen is vrijgekomen. De resultaten van deze metingen worden binnen een aantal dagen verwacht. De GGD, Veiligheidsregio IJsselland en de Gemeente Staphorst adviseren boeren tot die tijd om hun vee binnen te houden. Melk van vee dat donderdag buiten heeft gestaan, wordt aangeraden apart te houden.

GGD

Een ‘dubbel advies’, vindt Klaas Piel, bestuurslid bij LTO West-Overijssel. ,,Ik snap dat de gemeente in dit geval meegaat met de GGD en de Veiligheidsregio.” Tegelijkertijd is hij benieuwd of dit advies in de toekomst vaker wordt gegeven in soortgelijke gevallen, omdat het in dit geval ‘maar om papier gaat.’ ,,Voedselkwaliteit wordt steeds belangrijker en dat blijkt ook uit dit advies”, stelt Piel.