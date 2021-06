Duim omhoog voor financiële positie Zwartewaterland

Zwarte stern broedt vooral op vlotjes in het Giethoorn­sche Meer

15 juni Het aantal broedende zwarte sterns in De Wieden zit op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dat is de voorzichtige conclusie van de vrijwilligers van Natuurmonumenten, die de bijzondere vogels monitoren. Ze turfden vorig jaar ruim honderd broedparen en dat aantal is vrijwel gelijk gebleven.