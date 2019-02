Duizend euro voor tuinmeubilair jeugdhonk in Kuinre

Bewoners Vijverhof Steenwijk kunnen nog niet terug naar hun apparte­ment

11:59 Vermoedelijk pas in de loop van de middag kunnen de bewoners terug naar hun appartement in complex de Vijverhof in Steenwijk. Rond één uur vannacht moesten ze in allerijl worden geëvacueerd, nadat brand was uitgebroken in een bijgebouw, waarin onder meer papier werd opgeslagen. Naar de oorzaak doen brandweer en politie onderzoek.