Echtpaar nog steeds in shock na bizar ongeval in Willemsoord: ‘Onze Asterix- en Obelixsteen heeft mij gered’

Willy Gras zat gisteren in Willemsoord rustig op de bank toen na een oorverdovende klap glas en puin door haar woonkamer vloog. Een auto was vanaf de Steenwijkerweg met grote snelheid tegen de gevel van de koloniale woning van het echtpaar Gras aangereden.

Willy en haar echtgenoot Ton waren net thuis toen het gebeurde. ,,Ik zat in de kamer te relaxen op de bank en ineens kwam al het puin en het glas naar binnen. Er lag een hele grote zwerfkei voor ons huis en die heeft me gewoon gered, want die was zeven meter verschoven. De enige plek die nog schoon was in de woonkamer was de plek waar ik zat. Het besef dat het heel anders af had kunnen lopen, dat spookt nog steeds door mijn hoofd.”

Haar echtgenoot Ton was in de schuur achter het huis bezig. ,,Die klap op die zwerfkei van anderhalve ton is immens geweest. Toen ik naar buiten rende, stond mijn vrouw al buiten, evenals de overbuurman. De bestuurder en de bijrijdster waren toen ook al uit de auto.” Willy vult aan: ,,Ze kwamen er uit met handen die onder het bloed zaten. Het glas is natuurlijk alle kanten op gesprongen. Ze hebben echt enorm geluk gehad, als je ziet hoe de auto eruit ziet had het heel anders kunnen zijn.”

Op de Steenwijkerweg mag maar 60 kilometer per uur gereden worden. De weg is in het verleden aangepast. Willy: ,,Er is toen bewust geen middenstreep getrokken, omdat het een kaarsrechte weg is en uitnodigt tot snel rijden.”

Hoge snelheid

Niet snel na het ongeval stopte er een automobilist die achter de slachtoffers had gereden. Ton: ,,Deze bestuurder vertelde dat er twee auto’s achter hem reden waarvan de voorste hem op hoge snelheid inhaalde. Vervolgens haalde de ander hem in op hoge snelheid. Het echtpaar weet niet of het een straatrace was, maar de auto's reden heel hard in hun beleving. Willy: ,,De mensen die tegen ons huis zijn geklapt komen notabene hier uit de straat, dus je zou kunnen zeggen dat ze de weg kennen.”

In de woning was het een puinhoop, die nu pas enigszins opgeruimd is. Ton: ,,Het hele huis lag vol met glas en stenen. De muren zijn diezelfde middag nog gestut, want er was ook instoringsgevaar. Ons koloniehuis komt nog uit de tijd van de Kolonie van Weldadigdheid. We hadden net de benedenverdieping opgeknapt en een nieuwe vloer laten leggen. Ook de kozijnen waren vervangen. Ons hele huis was net klaar. Gelukkig is dit maar materiaal, want mijn vrouw is erg geschrokken, die is nog niet zover.”

Het zal nog even duren voor alle schade hersteld is. Willy: ,,Onze grote Asterix- en Obelixsteen, zoals ik hem noem, is verschoven tot op onze stoep en daar moet echt een trekker voor komen om die weer op zijn plek te zetten. En de schade aan het huis is enorm. Toen ik na het ongeluk weer binnen kwam, viel voor mij pas het kwartje hoe heftig het was.”

Volledig scherm In de woning aan de Steenwijkerweg in Willemsoord was het net na de klap een chaos. © Familie Gras

