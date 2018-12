Educatieboeren oogsten waardering in Genemuiden: 'kijk, daar loopt boer Vos'

Henk en Jannie Vos zijn educatieboeren. Ze vertellen schoolklassen over hun werk en oogsten daarmee veel waardering. Maar zelf krijgen ze ook les in het geven van les. ,,De verhalen moeten verteld worden.”

Henk en Jannie Vos moeten even grinniken, als het aan de keukentafel in hun hoeve Het Kamper Riet gaat over de natuurlijke nonchalance van kinderen en de wondere wereld die de boerderij soms voor hen is. Ze zijn educatieboeren binnen LTO Noord, waarbij ze in Genemuiden om de zoveel tijd schoolklassen over de vloer krijgen om voor te lichten.

,,Je hoort soms toch de gekste dingen", zegt Henk tegen Jannie, terwijl het haardhout vrolijk knettert. ,,Dan komen er kinderen die denken dat als je een beetje aan uier trekt, er melk uitkomt. Of je ziet ze hier op teenslippers verschijnen, terwijl we ze nog zo gewaarschuwd hebben laarzen aan te doen. Er zit een verschil tussen de belevingswereld van kinderen en hoe het er daadwerkelijk aan toegaat op een boerderij. Daarom is dit zo'n goed project."

De familie Vos - hun enige zoon ziet zichzelf als toekomstige opvolger - geeft nu een jaar of vijf voorlichting aan schoolklassen. Aan de Slangenweg tussen Genemuiden en Kamperzeedijk, vlak bij het water van het Zwartemeer. Een melkveebedrijf, waar ook schapen, kippen, cavia's, katten en een paar honden scharrelen. Met een speciale educatieruimte, op de plek waar vroeger het stro werd opgeslagen.

Ruiken

,,Je kunt hier de boerderij beleven, proeven, ruiken en aanraken", legt Jannie uit. ,,We hopen de kinderen spelenderwijs iets bij te brengen wat ze op latere leeftijd ook nog weten. Want het is allemaal niet zo vanzelfsprekend dat melk in een pak belandt of eieren in een doosje komen."

Ondertussen gaan ook de boeren sinds kort zelf de schoolbanken in. Aan de gastvrijheid schort het vaak niet, echt voor de klas staan, is andere koek. Het gaat Jannie en Henk goed af, maar collega-boeren kunnen een lesje didactiek en pedagogiek soms goed gebruiken. ,,Met een groep van tien boeren krijgen wij weer les van een trainster binnen het project. En het is gewoon goed om ervaringen uit te wisselen als het gaat om het ontvangen van klassen. Het lukt ook ons niet om altijd alle aandacht erbij te houden."

Dat is wel nodig, weten ze ook binnen LTO Noord en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, die het project eveneens initiëren. Als het om beeldvorming gaat blijft dat ene slechte voorbeeld van die boer die zijn kippen verwaarloost altijd beter bij dan die duizenden goedwillende en positieve agrariërs. ,,Terwijl achter die ene boer vaak ook een schrijnend verhaal zit. En meestal is het geen onwil, maar zit iemand klem tussen regels en doet een boer er alles aan het hoofd boven water te houden. Dat verhaal moet dan ook verteld worden."

Het klasje agrariërs uit de IJsseldelta houdt begin volgend jaar een afsluitende bijeenkomst, waarna in navolging van de familie Vos nieuwe educatieboeren in het gebied klaar zijn om rondleidingen en lessen te geven. Met geluiden vanuit de landelijke overheid in het achterhoofd: kinderen zouden verplicht gesteld moeten worden om minstens een keer in hun leven op een boerderij te zijn geweest.

Bang

Volgens Henk en Jannie een goede zaak. ,,Laat ze een week meehelpen. We hadden eens een jongetje dat beslist niet naar de boerderij wilde, omdat hij zo bang was voor koeien. Aan het eind van de dag was hij er niet meer weg te slaan."